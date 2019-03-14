AÖF vize sınavları ne zaman? İşte 2019 AÖF sınav takvimi…

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu. Üniversite eğitimine açıktan devam eden binlerce adayı yakından ilgilendiren AÖF’te vize sınavları heyecanı sürüyor. Peki AÖF vize sınalaruı ne zaman? Sınav takvimi haberimizde.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF bahar dönemi ara sınavları için sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden sınavların yapılacağı tarihten bir hafta önce adaylara duyurulacak. Adaylar AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçlarını ise Nisan ayının sonunda öğrenebilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 25 – 26 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

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AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav yerlerinin belli olması ve giriş belgelerinin yayınlanması sınavın yapılacağı hafta belirleniyor. Adaylar son bir hafta kala sınava girecekleri sınav merkezlerini AÖF öğrenci sistemi üzerinden sorgulayabilecek.



Sınava girerken sınav giriş belgesi ve kimlik bulundurmak zorunlu.