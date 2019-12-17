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AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF soru ve cevap anahtarı…

AÖF vize sınavları 14-15 tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖF sınav sonuçlarından önce puanlarını hesaplamak isteyen öğrencilere müjdeli haber geldi. AÖF vize sınavı soruları ve cevapları açıklandı. İşte AÖF soru, cevap anahtarı ve vize sonuçlarının açıklanacağı tarih...

08:35 -
Haberler Eğitim
AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF soru ve cevap anahtarı…

AÖF güz dönemi final sınavları yapıldı. Katılım gösteren öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır heyecan içinde bekliyor. Soru ve cevaplara ulaşarak kaç puan aldığını ve geçip geçmediğini merak edenler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı cevap anahtarını bekliyorlar. İşte AÖF soruları, cevapları ve sonuçlarına dair detaylar…

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

AÖF soru ve cevapları yayımlandı. AÖF sonuçlarının açıklanması ise bir süre daha sürecek. Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor.

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AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.

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