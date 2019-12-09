AÖF vize tarihleri: AÖF sınav giriş yerleri ve belgeleri ne zaman belli olacak?

Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam eden öğrencilerin gireceği AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. İşte AÖF vize sınavları hakkında merak edilenler…

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF sınav giriş yerlerinin bu hafta ortasına kadar belli olması bekleniyor.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 Aralık 2019 Cumartesi ve 15 Aralık 2019 Pazar günlerinde yapılacak.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde yapılacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.