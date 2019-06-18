AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF yaz okulu kayıt şartları…

Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim için yaz okulu açıyor. Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler bu yıl ilk kez sisteme koyulan AÖF yaz okulu ile eksik derslerini tamamlayabilir ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar bu kez alabilir. İşte yaz okulu hakkında detaylar…

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

Anadolu Üniversite akademik takviminde yer alan bilgilere göre AÖF yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp 28 Haziran Cuma günü bitecek. 11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül’de final sınavları yapılacak.

Yaz okulunda, hangi derslerin olacağı, ilgili birim kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirlenecek. Yaz Okulu başarı değerlendirmesi tek sınavla yapılacak ve bunun başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.

AÖF YAZ OKULUNA KİMLER GİREBİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF YAZ OKULU NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açıyor. Yaz okulu, öğrencilere öğrenimlerini belirlenen süreden önce tamamlama fırsatı vereceği gibi, bütünleme sınavı taleplerinin de karşılanması anlamına geliyor.

Yaz okuluna, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecek. Yaz okulu uygulaması mezuniyet aşamasına gelmiş fakat eksik derslerinden dolayı mezun olamayan öğrencilere; bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalan öğrencilere; dönemlik ders seçme koşullarından dolayı geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayan öğrencilere mezuniyet açısından avantaj sağlayacak. Yaz okulu ayrıca bahar dönemi sonunda yapılan 3 Ders Sınavı Usul ve Esaslar gereğince sınava katılamayan öğrenciler için de bir şans olacak.