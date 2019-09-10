AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı! AÖF sınav giriş belgesi çıkarma ekranı…

AÖF Yaz Okulu sınav giriş belgesi yayınlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda “Yaz okulu sınavları için sınav giriş belgeleri yayınlandı. Belgelerinize öğrenci otomasyonundan erişebilirsiniz.” İfadelerine yer verildi. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesini https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx bağlantısından TCKN ve şifreleri ile oturum açarak veya AÖF bürolarından alabilirler.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ YERİ

AÖF YAZ OKULU NEDİR?

Yaz okulu; birçok üniversitede uygulanan ve öğrencilerin geçemedikleri derslerini yaz döneminde almalarını sağlayan bir sistemdir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde olmayan bu uygulama, 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği” ile artık uygulamaya geçirilmiştir.