AÖF yaz okulun sınav sonuçları nasıl sorgulanır? AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecan dorukta…

AÖF'de yaz okuluna kalan öğrenciler AÖF yaz okulu sınavlarına girdiler ve başarılı olmak için çaba harcadılar. AÖF yaz okulu sınav sonuçları için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar haberimizde…
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sınav sonuçlarının önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.
AÖF 2019 TAKVİMİ
Güz dönemi yeni kayıt takvimi:
İkinci üniversite: 02 Eylül – 18 Ekim 2019
ÖSYS yeni kayıt: 02 Eylül – 13 Eylül 2019
ANADOLUYÖS: 02 Eylül – 13 Eylül 2019
Ek Yerleştirme: 16 Eylül 2019
Dikey Geçiş: 16 Eylül 2019
Sağlık Lisans Tamamlama: 20 Eylül 2019