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AÖF yaz okulun sınav sonuçları nasıl sorgulanır? AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecan dorukta…

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz haftalarda AÖF yaz okulu sınavlarında birçok öğrenci ter döktü. AÖF öğrencileri şimdi merakla AÖF yaz okulu sonuçlarını bekliyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte merak edilenler…

14:57 -
Haberler Eğitim
AÖF yaz okulun sınav sonuçları nasıl sorgulanır? AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecan dorukta…

AÖF'de yaz okuluna kalan öğrenciler AÖF yaz okulu sınavlarına girdiler ve başarılı olmak için çaba harcadılar. AÖF yaz okulu sınav sonuçları için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar haberimizde…

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sınav sonuçlarının önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

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AÖF 2019 TAKVİMİ

Güz dönemi yeni kayıt takvimi:

İkinci üniversite: 02 Eylül – 18 Ekim 2019

ÖSYS yeni kayıt: 02 Eylül – 13 Eylül 2019

ANADOLUYÖS: 02 Eylül – 13 Eylül 2019

Ek Yerleştirme: 16 Eylül 2019

Dikey Geçiş: 16 Eylül 2019

Sağlık Lisans Tamamlama: 20 Eylül 2019

Anadolu Üniversitesi AÖF Ek yerleştirme öğrenci Sağlık sınav
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