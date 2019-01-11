AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri… AÖL yeni kayıt ve kayıt yenilemelerde son gün ne zaman?

Merak edilen AÖL kayıt yenileme tarihleriyle ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Açık Öğretim Lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2.dönem kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak Çarşamba günü başladı. AÖL öğrencilerini ilgilendiren önemli bir gelişme olan AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek ve nasıl yapılacak? İşte AÖL kayıt yenileme detayları...

AÖL kayıt yenileme işlemleri başladı, peki ne zaman bitecek? Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracak. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar 2.dönem sınavına katılamıyor. 9 Ocak 2019 / 6 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

AÖL’de kayıt yaptıracak öğrenciler şu adımları izleyecek. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

KAYIT YENİLEMEDE 18 YAŞ DETAYI

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

AÖL 2019 İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER