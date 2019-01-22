AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihlerinde vakit daralıyor…

AÖL 2. dönem kayıtlarını gerçekleştirecek öğrenciler ve AÖL 2. dönem kayıt yenilemelerini yapacaklar birçok detayı araştırıyor. AÖL kayıt yenileme işlemleri hangi tarihe kadar devam edecek ve nasıl yapılacak? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖL hakkında merak edilenleri, önemli tarihleri ve kayıt yenileme ücretlerini haberimizde bulabilirsiniz.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

MEB AÖL 2018-2019 iş takvimi yayınlandı. Açık lisede öğrenim görmek isteyenler AÖF kayıt yenileme tarihlerini yakından takip ediyor. Açık Öğretim Lisesi 2018-2019 2. Dönem İlk Kayıt işlemleri 9 Ocak 2019 ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÇIK LİSEDE KİMLER OKUYABİLİR?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

KİMLER KAYIT YENİLEME YAPTIRACAK?

Yapılan açıklama şu şekilde; Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar II. Dönem sınavına katılamaz. Başvurular, il ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapılacak. Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.