AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu?

MEB, AÖL sınav takvimi içerisinde sınav tarihlerine ilişkin detayları geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. AÖL 2. dönem sınav tarihi ile ilgili müjdeli haber geldi ve binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihleri açıklandı.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı da belirlendi. Buna göre AÖL 2. dönem sonu sınavları 6-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖL 2. dönem sonu sınavlarının hemen ardından sınav sonuçları ay sonunda elektronik ortamda adayların erişimine sunulacak. Bu sürecin ardından AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 2-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖL 2. dönem sınav giriş yerlerinin ise 3 Nisan’da adayların erişimine sunulması bekleniyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ’NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.