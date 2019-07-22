AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi 1. ve 2. Dönem sınavlarından sonra, 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde 3. Dönem sınavları uygulandı. AÖL 3.dönem sınav sonuçları, 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.
2019-2020 AÖL FAALİYET TAKVİMİ
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri: 21/08/2019 – 27/09/2019
21 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri: 21/08/2019 – 27/09/2019
22 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019
23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019
24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 04 Aralık 2019