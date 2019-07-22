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AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi öğrencileri geçtiğimiz günlerde 3. dönem sınavlarını tamamlamıştı. AÖL, resmi internet adresinden 3. dönem sınavının sorularını ve cevap anahtarını yayınladı. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

21:55 -
Haberler Eğitim
AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi 1. ve 2. Dönem sınavlarından sonra, 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde 3. Dönem sınavları uygulandı. AÖL 3.dönem sınav sonuçları, 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI

2019-2020 AÖL FAALİYET TAKVİMİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri: 21/08/2019 – 27/09/2019

21 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri: 21/08/2019 – 27/09/2019

22 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019

23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019

24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 04 Aralık 2019

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