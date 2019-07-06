AÖL 3. dönem son oturumu ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖL 3.dönem sınavı ilk iki oturumu 6 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirildi. Peki AÖL 3. son oturumu ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? AÖL son oturumu olan 3. oturum 7 Temmuz 2019 Pazar günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Eğitimine açıköğretim ile dışarıdan devam eden öğrencilerin gireceği AÖL sınav giriş yerleri de geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki, AÖL giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte cevabı…

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖL 3. DÖNEM SON OTURUMU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Açık Öğretim Lisesi 1. Oturumu 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09:30'da yapıldı, ikinci oturum ise aynı gün 14:00'te yapıldı. AÖL son oturumu olan 3. oturum ise 7 Temmuz 2019 Pazar günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

AÖL SINAVINA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ise 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.Açık lise sınav sonuçlarını; sonuçların açıklanmasının ardından (http://aolweb.aol.meb.gov.tr) bağlantı adresinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise sınavlarının soru ve cevapları sınav tamamlandıktan sonraki hafta içerisinde yayınlanmaktadır. Buna göre, 2019 AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevaplarının 8-12 Temmuz tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.