AÖL ek sınav başvuruları ne zaman? AÖL ek sınav ücreti ve sınav tarihi…

AÖL öğrencileri için yapılacak ek sınava dair birçok ayrıntı merak ediliyor. AÖL’den mezun olamayan öğrenciler için ek sınav süreci başladı. AÖL’ün resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencileri için yapılacak ek sınavın başvuruları için son gün yaklaşıyor. MEB AÖL ek sınav başvurularına dair duyuru da yayınladı.

MEB AÖL EK SINAV DUYURUSU

Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı; Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir. Sınav ekli listede gösterilen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır.

AÖL EK SINAV BAŞVURU DETAYLARI

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;

Ek Sınav Tarihi : 31 AĞUSTOS – 01 EYLÜL 2019

Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Ek Sınav Ders Seçimi : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Katılım Bedeli : 30 TL