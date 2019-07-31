AÖL ek sınav başvuruları yarın bitiyor! Açık Lise ek sınav ücreti ne kadar?

AÖL ek sınav tarihi yaklaşırken başvurular için vakit daralıyor. AÖL ek sınav başvurusu yapmak için son gün yarın yani 1 Ağustos 2019. İşte AÖL ek sınava dair merak edilenler…

MEB AÖL EK SINAV DUYURUSU

Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı; Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir. Sınav ekli listede gösterilen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır.

AÖL EK SINAV BAŞVURU DETAYLARI

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;

Ek Sınav Tarihi : 31 AĞUSTOS – 01 EYLÜL 2019

Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Ek Sınav Ders Seçimi : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Katılım Bedeli : 30 TL