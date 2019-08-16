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AÖL ek sınav yerleri belli oldu mu? AÖL ek sınav sınavı ne zaman?

AÖL'de 8 dönemden fazla süredir öğrenim gören adaylar 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde ek sınava girecek. Peki, AÖL ek sınav yerleri belli oldu mu

21:14 -
Haberler Eğitim
AÖL ek sınav yerleri belli oldu mu? AÖL ek sınav sınavı ne zaman?

AÖL öğrencileri için yapılacak ek sınava dair birçok ayrıntı merak ediliyor. AÖL'den mezun olamayan öğrenciler için ek sınav süreci başladı. 8 ve üzeri dönemdir AÖL öğrencisi olanlarla ek sınava giriş yapacak. AÖL ek sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL EK SINAV DETAYLARI

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;

Ek Sınav Tarihi : 31 AĞUSTOS – 01 EYLÜL 2019

AÖL ek sınav yerleri için henüz bir açıklama yapılmadı ancak sınav giriş belgesinin sınav tarihine bir hafta kala erişime açılması bekleniyor.

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