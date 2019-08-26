AÖL ek sınav yerleri ne zaman açıklanır? Açık Lise kayıt yenileme işlemleri

Açık Lise öğrencilerini ilgilendiren açıklamalar peş peşe geldi. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrenciler (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabilecekler. Açık Öğretim Lisesi’ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri’nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

AÖL EK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL ek sınav yerleri henüz açıklanmadı. Önceki sınavlar göz önüne alındığında ek sınav giriş yerlerinin sınavdan bir hafta önce açıklanması bekleniyor. 2019 AÖL ek sınav yerleri 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

İLK KAYIT KILAVUZU

KAYIT YENİLEME KILAVUZU

AÖL İLK KAYIT BAŞVURU TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 21/08/2019 – 27/09/2019 tarihleri arasında.

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Mazeretli İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 28/09/2019 – 04/10/2019 tarihleri arasında.

AÖL İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2019 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 10 TL olarak belirlenmiştir.

(30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.