AÖL ikinci dönem kayıt yenileme işlemleri başlıyor! AÖL kayıt yenileme ne zaman son?

Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin son günlerde merakla araştırdığını konu ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Açık Öğretim Lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2.Dönem kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak Çarşamba günü başıyor. Peki AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? İşte merak edilen konunun ayrıntıları...

AÖL öğrencilerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. AÖL 2.dönem kayıt yenileme işlemleri başlıyor. Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracak. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar II. Dönem sınavına katılamaz.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

9 Ocak 2019 / 6 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

(30 TL AçıkÖğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyerek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz

karşılığında ödenecektir.