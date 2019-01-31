AÖL kayıt yenileme: AÖL kayıt yenilemeleri ne zaman bitecek? AÖL 2. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenilemeleri için son gün geliyor. AÖL yeni kayıtları ve kayıt yenilemeleri 9 Ocak’ta başladı. Ne zaman bitecek öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise açık lise kayıt yenileme ücreti ne kadar? Eğitim hayatına açık lise ile devam etmek isteyenler haberimizden AÖL kayıt yenileme tarihlerini ve merak edilen tüm detayları öğrenebilirler.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

MEB AÖL 2018-2019 iş takvimi yayınlandı. Açık lisede öğrenim görmek isteyenler AÖF kayıt yenileme tarihlerini yakından takip ediyor. Açık Öğretim Lisesi 2018-2019 2. Dönem İlk Kayıt işlemleri 9 Ocak 2019 ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL'de kayıt yaptıracak öğreniler şu adımları izleyecek. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)