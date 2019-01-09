AÖL 2. dönem kayıt tarihleri: AÖL kayıt yenileme bugün başladı!

Açık Öğretim Liseleri (AÖL) senede 3 dönem olarak devam eden bir müfredat programına sahip.MEB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre AÖL 2.dönem kayıt yenilemesi ve kayıt yaptırma işlemleri kısa süre içinde başlayacak. İşte AÖL kayıt yenileme ne zaman sorusunun cevabı ve AÖL kayıt yenileme detayları...

AÖL’de kayıt yenileme tarihi geldi. AÖL kayıt yenileme işlemleri bugün yani 9 Ocak tarihinde başladı ve ne zaman biteceği merak konusu. MEB AÖL 2018-2019 iş takvimi yayınlandı. Açık lisede öğrenim görmek isteyenler AÖF kayıt yenileme tarihlerini yakından takip ediyor. Açık Öğretim Lisesi 2018-2019 2. Dönem İlk Kayıt işlemleri 9 Ocak 2019 ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÇIK LİSEDE KİMLER OKUYABİLİR?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

AÖL 2019 İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

AÖL'de kayıt yaptıracak öğreniler şu adımları izleyecek. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.