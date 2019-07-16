AÖL mezuniyet belgesi sorgulama: E devlet Açık öğretim liseleri mezuniyet belgesi sorgulama

Mezuniyet belgesi özellikle iş başvurularında bulundurulması gereken zorunlu evraklar arasında bulunuyor. Mezuniyet belgesi kişinin son mezun olduğu okulu gösteren, diploma öncesi alınabilen ve diploma yerine kullanılabilen bir belgedir. Açık öğretim liseleri mezuniyet belgesi sorgulama işlemi e Devlet üzerinen yapılabiliyor. E Devlet’in internet ortamına taşıdığı bu işlemi 1-2 dakikanızı ayırarak halledebilirsiniz. İşte Açık öğretim liseleri mezuniyet belgesi sorgulama işlemi yapmak için bilmeniz gerekenler…

AÖL MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama” yazın (Sayfaya direkt gitmek için:

(https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-acik-ogretim-liseleri-mezuniyet-belgesi-sorgulama)

– Açılan sayfada mezuniyet belgesinizi görüntüleyecekseniz.

MEZUNİYET BELGESİ NEDİR?

Eğitim gördüğünüz okuldan mezun olduğunuzu kanıtlayan belge anlamına gelen mezuniyet belgesi diploma öncesi verilir. Burada amaç öğrenciyi diploma hazırlanana kadar madur etmemektir. Diplomanın hazırlanması öğrenciye teslim edilmesi süresi kurumdan kuruma değişir. Bu nedenle birçok resmi işlem için diploma yerine mezuniyet belgesi kullanılır.