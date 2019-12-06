AÖL sınav giriş belgesi: Açık Öğretim Lisesi sınavı ne zaman yapılacak?

Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi (AÖL), 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları 7 Aralık cumartesi ve 8 Aralık pazar günü düzenlenecek. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav giriş belgelerini http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden çıkartabilecek. Aynı adres üzerinden sınav giriş yerleri de öğrenilebilir. İşte AÖL sınav detayları…

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

AÖL GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Açıköğretim Lisesi sınav giriş yerlerini öğrenciler, sistem üzerinden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık’ta yapılacak.