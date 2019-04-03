AÖL sınav giriş yerleri: AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı! Açık lise öğrencilerine önemli uyarı…

Merakla beklenen AÖL sınav giriş yerleri yayınlandı. AÖL sınavı için açıklama yapan Açıköğretim Lisesi, adayların mağdur olmaması için bazı uyarılarda bulundu…

İSTANBUL’DAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI

5 Nisan 2019 saat 03.00 ile 7 Nisan 2019 saat 00.00 tarihleri arasında, İstanbul Havalimanı´nın taşınma işlemleri yapıiacağından, 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul´da Açık Öğretim Kurumları sınavına girecek öğrencilerimizin bir mağduriyet yaşamaması için, sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmeleri açısından gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Önümüzdeki hafta sonu iki günde gerçekleştirilecek olan AÖL sınavı için giriş belgesi yayımlandı. 3 oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınav, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi olmak üzere 3 lise için gerçekleştirilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.