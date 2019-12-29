AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB Açık Lise sınav sonucu sorgulama…

Milyonlarca kişi çeşitli sebeplerden dolayı lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaşların açıktan lise okuyarak diploma almalarını sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınavına giren öğrencilerin merak ettiği sınav sonuçları yayımlandı. İşte AÖL sonuçları sorgulama ekranı…

AÇIK LİSE SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Yukarıda bulunan bağlantıya tıklayarak “Güvenlik Kodu, Öğrenci Numarası ve Şifre” bilgilerini doğru bir şekilde girerek AÖL 2.dönem sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

AÖL 2.DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıktan lise okuyan öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ise, il ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır.

Toplamda 3 dönem olarak tamamlanan 2019-2020 eğitim öğretimin döneminin 2. dönem kayıt işlemi, 6-31 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ders seçme ekranı ise 8 Ocak tarihinde erişime açılacak.