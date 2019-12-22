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AÖL sınav sonuçları için geri sayım… Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav soruları ve cevapları geçtiğimiz günlerde açıklandı. AÖL sınav sonuçlarından önce öğrenciler soru ve cevap anahtarının yayımlanması ile sınav puanlarını hesapladılar Şimdi sıra Açık Lise sınavlarının resmi sonuçlarında. Peki MEB, AÖL sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

11:51 -
Haberler Eğitim
AÖL sınav sonuçları için geri sayım… Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin katıldığı açık lise sınavının sonuçları öğrenciler tarafından beklenmeye devam ederken AÖL soruları ve cevapları MEB tarafından yayımlandı. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açık Lise sınav sonuç detayları…

AÖL SORU VE CEVAPLARI

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yılların sınav açıklama sürecine bakıldığında Aralık ayı son hafta ya da Ocak ayı ilk hafta açıklanması bekleniyor.

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