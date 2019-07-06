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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 3. dönem Açıköğretim Lisesi soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖL 3. dönem ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin katıldığı AÖL sınav sonuçları yanı sıra soruları ve cevapları da merak ediliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise 3. dönem sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

11:33 -
Haberler Eğitim
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 3. dönem Açıköğretim Lisesi soruları ve cevapları yayınlandı mı?

MEB takviminde yer alan AÖL 3.dönem sınavı 6 Temmuz cumartesi ve 7 Temmuz pazar günü düzenlenecek. İlk oturuma katılan öğrenciler sonuçları beklerken bir yandan da sınavda işaretledikleri soruları ve cevapları merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise 3. dönem sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ise 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.Açık lise sınav sonuçlarını; sonuçların açıklanmasının ardından (http://aolweb.aol.meb.gov.tr) bağlantı adresinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise sınavlarının soru ve cevapları sınav tamamlandıktan sonraki hafta içerisinde yayınlanmaktadır. Buna göre, 2019 AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevaplarının 8-12 Temmuz tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

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