AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise sınav sonuçları için nefesler tutuldu!

AÖL sınavı ilk oturumu Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilmişti. Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin katıldığı açık lise sınavları sonuç aşamasına geldi. Peki MEB tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yılların sınav açıklama sürecine bakıldığında Aralık ayı son hafta ya da Ocak ayı ilk hafta açıklanması bekleniyor.

AÖL SORU VE CEVAPLARI

AÖL’DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.