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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ipucu veren tarih…

Lise öğrenimlerini tamamlayamayan onbinlerce adaya eğitim imkanı sunan AÖL'de sınavlar 7-8 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınavda üç gün sonra ise AÖL sonuçlarından önce puanlarını hesaplamak isteyen adaylara MEB'den müjdeli haber geldi ve sorular açıklandı. Peki Açıköğretim Lisesi yani AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

08:10 -
Haberler Eğitim
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ipucu veren tarih…

AÖL sınavı için ter döken öğrenciler sabırsızlıkla açık lise sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda 15-20 gün iöçinde açıklana AÖL sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınavından yaklaşık 15 gün sonra sınav sonuçlarının açıklanacağı ön görülüyor. Tahmini olarak Açık Lise sınav sonuçlarını 24-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Her öğrenci sınav sonuçlarına itiraz edebilme hakkına sahiptir. Buna göre; sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenci Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesine girerek sonuçlara dair itirazda bulunabilir.

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir.

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 – T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 – Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 – Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)
06500 Teknikokullar / ANKARA

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