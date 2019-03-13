AÖL sınav tarihleri yayınlandı! AÖL 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu? Açıköğretim Lisesi iş takvimine göre AÖL 2. dönem sonu sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı da belirlendi. 2019 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri ve merak edilenler…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı da belirlendi. Buna göre AÖL 2. dönem sonu sınavları 6-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖL 2. dönem sonu sınavlarının hemen ardından sınav sonuçları ay sonunda elektronik ortamda adayların erişimine sunulacak. Bu sürecin ardından AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 2-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖL 2. dönem sınav giriş yerlerinin ise 3 Nisan'da adayların erişimine sunulması bekleniyor.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.