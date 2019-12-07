AÖL sınavları kaç dakika sürüyor? AÖL sınavları saat kaçta bitecek?

AÖL’de sınav haftası… MEB’in tarafından düzenlenen Açıköğretim Lisesi ile örgün eğitime devam edemeyen öğrenciler eğitimlerini açıktan tamamlama imkanı kazanıyor. Peki 2019 – 2020 AÖL sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?
AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA VE KAÇ DAKİKA?
AÖL sınav saatleri:
07 Aralık 2019 Cumartesi
1. Oturum Saat 9.30
2. Oturum Saat 14.00
08 Aralık 2019 Pazar
3. Oturum Saat 09.30
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav giriş belgelerini http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden çıkartabilecek. Aynı adres üzerinden sınav giriş yerleri de öğrenilebilir. İşte AÖL sınav detayları…