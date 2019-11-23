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AÖL sınavları ne zaman? Açık lise sınav giriş yerleri açıklandı mı?

MEB, AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını duyurdu. AÖL 1. dönem sınavları 7-8 aralık tarihlerinde yapılacak. MEB'den yapılan açıklamaya göre sınav giriş yerleri de 4 Aralık'ta internet üzerinden erişime açılacak.İşte AÖL sınavlarına dair merak edilenler...

12:30 -
Haberler Eğitim
AÖL sınavları ne zaman? Açık lise sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi sınav takvimini duyurdu. Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin katıldığı AÖL sınavlarının tarihleri belirlendi. AÖL sınav giriş yerleri de sınav tarihinden 3 gün önce yayınlanacak. İşte AÖL sınavlarına dair detaylar…

AÖL 2019-2020 SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık’ta yapılacak.

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? MEB Açık Lise sınav takvimi belli oldu!

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

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