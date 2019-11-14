AÖL sınavları ne zaman? MEB Açık Lise sınav takvimi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi sınav takvimini duyurdu. Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin katıldığı AÖL sınavlarının tarihleri belirlendi. AÖL sınav giriş yerleri de sınav tarihinden 3 gün önce yayınlanacak.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık’ta yapılacak.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.