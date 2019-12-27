AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık lise sınav sonuçları için heyecan zirvede…

Binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavından yaklaşık 15 gün sonra sınav sonuçlarının açıklanacağı öngörülüyor. Tahmini olarak bugünlerde açıklanması bekleniyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN MEZUN OLMAK İÇİN;

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi “ortak”, 80 kredi ise “alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi “ortak”, 72 kredi ise “seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45’ten 50 puana yükseltilmiştir. Ancak bu değişiklik şu ana kadar Açık Öğretim Lisesi'nde uygulanmamıştır.

Açık Öğretim Lisesi sınavları dönem sonlarında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Sınavlarında;

– Her dersten 20 soru sorulmaktadır ve her soru 4 seçeneklidir.

– Açık Lise sınavlarında her doğru cevabın değeri 5 puandır,

– Sınavda, 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap veren öğrenci 45 puan alır ve başarılı sayılır.

Açık lise sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları hiç bir şekilde etkilemez (götürmez).

Açık Öğretim Lisesi sınavları yılda 3 kez olmak üzere cumartesi günü 2 oturum, pazar günü ise tek oturum halinde yapılmaktadır. Öğrenciler sınavına gireceği dersleri öğrenci sayfasından kendileri seçmektedir. Açık Lise sınavları dönem sonunda, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. 2018- 2019 Öğretim Yılı için geçerli olan AÖL ders geçme notu 45 puandır.