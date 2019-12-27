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AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB, AÖL sınav sonuçları tarihini duyurdu mu?

AÖL sınavı için ter döken öğrenciler açık lise sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için geçtiğimiz yıllar ipucu veriyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

21:32 -
Haberler Eğitim
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB, AÖL sınav sonuçları tarihini duyurdu mu?

AÖL sınavı ilk oturumu Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilmişti. Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin katıldığı açık lise sınavları sonuç aşamasına geldi. Peki MEB tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

MEB sonuç tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. AÖL sınavından yaklaşık 15 gün sonra sınav sonuçlarının açıklanacağı öngörülüyor. Tahmini olarak bugünlerde açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ’NDEN MEZUN OLMAK İÇİN;

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,
Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi “ortak”, 80 kredi ise “alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi “ortak”, 72 kredi ise “seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

meb sınav
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