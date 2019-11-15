Bu yıl ilk kez uygulanacak kararlarla öğrenciler Kasım ve Nisan aylarında ara tatile çıkacaklar. İlk ara tatil 15 Kasım itibariyle başladı. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

“Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli”ne göre 18-22 Kasım’da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım’da başlayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.