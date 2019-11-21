Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

Bu yıl ilk kez uygulanacak kararlarla öğrenciler Kasım ve Nisan aylarında ara tatile çıkacaklar. İlk ara tatil 15 Kasım itibariyle başladı. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

“Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli”ne göre 18-22 Kasım’da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım’da başlayacak.

SÖMESTR NE ZAMAN? 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

‘YAZ TATİLİNDE UNUTMA ALIŞKANLIĞINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ’

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük yaptığı açıklamada, ara tatil uygulamasının 2023 eğitim vizyonu içerisinde yer aldığını belirterek, “Yaz tatilinin çok uzun olması tarım toplumundan kalan bir alışkanlığımızdı. Halbuki şu an köylerde yaşayan nüfus gittikçe azaldı. Bu açıdan biz Avrupa Birliği ülkeleri gibi, diğer dünya ülkeleri gibi ara tatil yapma uygulamasına bu yıl geçmeye karar verdik. Böylece yaz tatilindeki bu unutma alışkanlıklarını da ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştu.