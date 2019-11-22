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Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB çalışma takvimi…

İlk ara tatil ile öğrenciler için 9 günlük tatil geçtiğimiz günlerde başladı. Öğrenciler tatilde dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı buldu. Bu tatil dönemini verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB tarafından ilan edilen önemli tarihler...

15:38 -
Haberler Eğitim
Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB çalışma takvimi…

Milyonlarca öğrenci yılın ilk ara tatilinin keyfini sürüyor. Birinci yazılı yoklamaların sona ermesiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi alan öğrenciler hafta sonları ile birlikte 9 gün tatil yapacak. Peki ilk ara tatil ne zaman bitecek ve ne zaman okullar açılacak? İşte 2019-2020 Ara tatil tarihleri ve tatiller hakkında merak edilenler…

ARA TATİLİN SONU YAKLAŞIYOR

“Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli”ne göre 18-22 Kasım’da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım’da başlayacak.

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MEB TAKVİMİ

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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