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Ara tatil tarihleri… Ara tatil ne zaman olacak? (2019)

Milyonlarca öğrenci derslerine çalışıp yoğun sınav programına hazırlanırken bir yandan da okullar ne zaman kapanacak merak ediyor. Bu yıl ilk kez yeni yıldan önce de tatil yapma fırsatını elde edecek öğrenciler için ilk ara tatil uygulanacak. Peki ara tatiller ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

18:18 -
Haberler Eğitim
Ara tatil tarihleri… Ara tatil ne zaman olacak? (2019)

Okullarda bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek ara tatil ile öğrenciler ve öğretmenler tatil yapma imkanı elde edecek. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. Peki okullar ne zaman kapacak?

BU YIL ARA TATİLLER NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İlk ara tatil ne zaman? MEB 2019/2020 takvimi ve ara tatil tarihleri…

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İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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