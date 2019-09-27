Ara tatil tarihleri: İlk ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı?

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile öğrenciler ara tatil zamanlarını merak ediyor. MEB bu yıl ara tatil tarihlerini değiştirdi. Peki ara tatiller ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

2019 – 2020 YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEB TAKVİMİ

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.