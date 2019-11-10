Ara tatile günler kaldı! İlk ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bu sene tatil sisteminde değişikliğe gidiyor. Eski sistemde 15 günlük yarı yıl tatili ve uzun bir yaz tatili vardı, uzmanlar uzun yaz tatilinin öğrenciler üzerinde olumsuz etkide bulunduğunu belirtiyor. Bu nedenle öğrenciler daha sık ve kısa süreli tatil yapacak. Peki okullar ne zaman tatil olacak? İşte 2020 ara tatil tarihleri…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.