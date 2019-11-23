Arabuluculuk sınav giriş belgesi: Arabuluculuk sınavı saat kaçta?

Adalet Bakanlığı, binlerce hukukçunun merakla beklediği ‘Arabuluculuk Sınav'ını 24 Kasım günü gerçekleştirecek. Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak görev alacak. 15 ilde sınavı gerçekleşecek olan arabuluculuk sınavı giriş yerleri, Adalet Bakanlığı’nca Hacı Bayram Veli Üniversitesi ASOYS ekranından açıklandı. Adaylar, arabuluculuk sınav yerlerini kullanıcı adı ve şifre bilgilerini doldurarak görüntüleyecekler.

ARABULUCULUK SINAV YERLERİ

ARABULUCULUK SINAVI SAAT KAÇTA?

Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00'da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu – Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00'da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecektir.

ARABULUCULUK SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini 18 Kasım 2019 – 24 Kasım 2019 tarihleri arasında sınav hizmetlerine ilişkin https://sinavbasvuru.hacibayram.edu.tr internet adresi üzerinden TC Kimlik Numaraları ve belirledikleri şifre ile alabilecektir.