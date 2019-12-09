Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavı sonucu için tarih belli mi?

Binlerce hukukçunun merakla beklediği ‘Arabuluculuk Sınav’ının sonuçları için geri sayım başladı. 24 Kasım günü gerçekleştirilen sınavı sonuçları açıklandığı andan itibaren Adalet Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

ARABULUCUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk sınav sonuçları hakkında herhangi tarih bilgisi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz dönemin sınav sonuç açıklama süreci ele alındığında sonuçların Aralık ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Esnek ve etkili oluşu arabuluculuğun iş yaşamı, aile, okul ve hatta milletler arası uyuşmazlıklarda bile uyuşmazlığın taraflarını doğru noktada buluşturan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasını sağlamıştır. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, bulma fırsatı elde ederler.