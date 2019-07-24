Artık matematik öğrenmek daha kolay!

Matematik Öğretmeni olan Mukaddes Karip, görev yaptığı okullarda meslek hayatı boyunca öğrencilerin matematik korkusu ve matematiğe karşı olumsuz algı ile okula geldikleri ve bu dersi başaramayacakları korkusu yaşadığını tespit etti. Karip, matematiği öğrencilere sevdirmek için oyunlaştırarak resim ve karikatürlerle birlikte matematik işlemlerini anlattı. Karip’in görev yaptığı okulda başlattığı bu yöntem ile öğrencilerin matematikte başarılı olduğunu gördü. Bunun üzerine Karip, geliştirdiği yöntemi tüm Türkiye’ye projeyle yaymaya karar verdi. Özellikle öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlarda, olumsuz matematik algısını değiştirmek isteyen Karip, ‘Durukta Matematik’ projesini geliştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulan proje onaylandı ve eTwinnig kapsamında da destek gördü.

Proje kapsamında hazırlanan karikatürlü afişler Türkiye’de ilk olarak Denizli’nin Acıpayam ilçesinde otobüs duraklarına asıldı. Ardından 81 ilde otobüs duraklarına yaygınlaştırılacak proje ile vatandaşların otobüs beklerken, zamanını matematik işlemi çözerek geçirmesi sağlanacak.

DURAKLARDA BOŞ BOŞ OTURMAK YOK!

Projenin amacını anlatan öğretmen Mukaddes Karip, “Amacımız, herhangi bir vasıta beklerken mecburi olarak boşa harcanan zamanları avantaja çevirebilmek. Okulu dört duvar arasından çıkarıp geniş kitlelere ulaşarak fayda sağlayabilmektir. İl ve ilçe merkezlerindeki otobüs duraklarında özellikle okullara yakın olanlar, metro ve tramvay duraklarında, her yaştan vatandaşımızın matematik dersine karşı olan ön yargılarını yok etmek ve yerine matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek ve aynı zamanda matematiği sevdirmek için geliştirdim” dedi.

MATEMATİĞE KARŞI ÖN YARGILAR KIRILACAK

Matematikteki ön yargıların kırılmasını sağlayacaklarını ifade eden Karip, “Bu etkinlikler ve karikatürlerin tüm vatandaşların göreceği yer olarak metro, tramvay ve otobüs duraklarının olacağı fikri ile daha çok kişiye ulaşacağız ve bu ön yargıların kırılmasına bir nebze yardımcı olacağız. Vatandaşlar bir yandan vasıta beklerken diğer yandan da bu proje ile matematiğe karşı olumlu bakış açısı kazanacak. Eğitimin sadece dört duvar arasında kalmadığını gösteren proje adeta boş zamanın düşmanı olacak. Amacımız, eğlenceli çizimlerle matematiği sevdirmek, karikatürler ile insanların gülümsemesini görmek, durakta geçen süreyi eğitim için kullanılacak” diye konuştu.

‘MATEMATİĞİN HOBİ HALİNE GELMESİNİ AMAÇLADIK’

Duraklara asılan resimlerle eğlenceli bir şekilde matematik bilgisini insanlara aşılamayı hedeflediklerini anlatan Karip, “Görsel zeka ile matematiğin birleşmesi sonucu harika sonuçlar ortaya çıkıyor. Belki bir saatte anlattığınız konuyu çocuk 1 dakikada anlayabiliyor. Çok kısa bir sürede konuya hakim olabiliyor. Bu çizimlerle birlikte 7’den 70’e herkes, duraklarda daha iyi vakit geçirecek. Matematiğe karşı olan önyargı ortadan kalkacak. İnsanlar matematiği eğlenerek de öğrenebilecek. Bu projeyi 81 ile yaydık, 107 öğretmenin katılımıyla Türkiye’nin her şehrinde bu uygulamayı başlattık. İnsanların boş zamanlarımızı verimli hale getirmeyi hedefledik. Matematiğin artık tabu değil hobi haline gelmesini amaçladık. Türkiye’nin 81 ilinde uygulanacak bu proje ilk olarak Denizli’nin Acıpayam ilçesinde başladı” dedi.

ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR ÇOK BEĞENDİ

Annesiyle otobüs bekleyen 9 yaşındaki Mehmet Aksoy, duraktaki problemleri çözmeye çalıştığını söyledi. Resimler arasında yer alan matematik bilgilerini çok beğendiğini belirten Aksoy, “Çok ilginç bir çalışma. Biraz resim biraz matematik karışımı. Otobüs gelene kadar matematik işlemleri yaptım” dedi. 8 yaşındaki Fatma Yaren Yaya ise, durakta yer alan matematikle ilgili bilgilerin dikkatini çektiğini belirterek, öğretici bilgilerin yer aldığını ve uygulamayı çok sevdiğini söyledi. DHA