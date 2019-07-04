ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bütünleme soru ve cevapları 2019

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim fakültesinde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler ATA AÖF bütünleme sonuçlarını bekliyor. ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevapları Atatürk Üniversitesi otomasyonu üzerinden erişime açıldı. 2019 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuç sorgulama işlemi de Atatürk Üniversitesi – Giriş Merkez resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Nasıl sorgulanır?

BÜTÜNLEME SORU VE CEVAP ERİŞİM KILAVUZU

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar yarıyılı bütünleme sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklanınca haberimizin detaylarında yer alacaktır. Sonuçların Temmuz ayı ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi’nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.