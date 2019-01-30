ATA AÖF final sonuçları açıklandı! İşte ATA AÖF final sonuç sorgulama ekranı…

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim fakültesinde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler ATA AÖF final sonuçlarını bekliyordu ve ATA AÖF sonuçları Atatürk Üniversitesi’nin sitesi üzerinden ilan edildi. ATA AÖF sonuçlarını öğrenmek için haberimizdeki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. İşte ATA AÖF final sınavı sonuçları ve detaylar…

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavlarını 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdi. Öğrenciler Atatürk Üniversitesi Giriş Merkezi’ne https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden ulaşabilir.

ATA AÖF final sonuçlarınızı aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirsiniz. Sorgulama ekranına giriş yapmak için gerekli panel giriş şifreniz ve kullanıcı adınızı girmeniz gerekmektedir.

ATA AÖF SONUÇLARI

ATA AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Fakültemizde bir eğitim – öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Sınavlar ülke genelinde 81 ilde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurtdışında Azerbaycan’da sınav yapılmaktadır.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi şöyle bir açıklama yaptı:

“Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 01 Şubat 2019 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.”