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ATA AÖF sınav giriş yerleri: ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınav (güz) giriş belgeleri yayımlandı. 1. dönem ara sınavlarına kısa bir zaman kala ATA AÖF sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri yoğun ilgi görüyor. Peki ATA AÖF 1. Dönem ara sınavları ne zaman? İşte sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri...

13:03 -
Haberler Eğitim
ATA AÖF sınav giriş yerleri: ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı!

Yüzlerce öğrencinin beklediği ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. ATA AÖF final sınavları öncesi sınav giriş belgelerini alacak olanların Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Haberimizde bulunan link aracılılığıyla ATA AÖF sınav giriş yerlerini öğrenebilir ve sınav giriş belgelerinizi oluşturabilirsiniz.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF 1. Dönem ara sınavları, 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde uygulanacak.

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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabilecek. ATA AÖF internet sitesinin ana sayfasında “Sınav ve Dersler” bölümü altında yer alan ilgili sınav tıklayacak olan vatandaşlar buradan sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile çıktı alınabilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ SORGULAMA EKRANI

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