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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?

Öğrencilerin gözü kulağı ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı günde. ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama bulunmasa da sonuçların gelecek hafta açıklanması bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasından önce Atatürk Üniversitesi tarafından ATA AÖF final soru ve cevapları yayınlanacak. İşte detaylar…

12:02 -
Haberler Eğitim
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?

ATA AÖF sınavları bugün ve yarın gerçekleştirilecek. ATA AÖF final sınavlarına giren öğrenciler şimdi ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman sorusunu soruyor. ATA AÖF soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor. İşte ATA AÖF final sınavı detayları…

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınavları sonrası soru ve cevap bekleyişi…

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Atatürk Üniversitesi’nce (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav soruları ve cevapları erişime açılması ile birlikte ‘https://obs.atauni.edu.tr/' adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz. LMS'ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınav soru ve cevaplarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

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