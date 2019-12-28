ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?

ATA AÖF sınavları bugün ve yarın gerçekleştirilecek. ATA AÖF final sınavlarına giren öğrenciler şimdi ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman sorusunu soruyor. ATA AÖF soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor. İşte ATA AÖF final sınavı detayları…

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Atatürk Üniversitesi’nce (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav soruları ve cevapları erişime açılması ile birlikte ‘https://obs.atauni.edu.tr/' adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz. LMS'ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınav soru ve cevaplarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.