ATA AÖF sınav yerleri: ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. Öğrenciler bu hafta sonu girecekleri ATA AÖF final sınavları öncesi sınav giriş belgelerini alacak olanların Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sistemine giriş yapmaları gerekiyor. İşte merak edilen ATA AÖF sınav yerleri ve giriş belgesi detayları...

Ocak ayında gerçekleşecek olan ATA AÖF sınavlarının giriş yerleri belli oldu. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları 19 – 20 Ocak 2019 tarihlerinde uygulanacak. Bütünleme sınavı ise 23 – 24 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. ATA AÖF sınav giriş belgesi için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz…

ATA AÖF SINAV YERLERİ

ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabilecek. ATA AÖF internet sitesinin ana sayfasında “Sınav ve Dersler” bölümü altında yer alan “08-09 Temmuz Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri” linkine tıklayacak olan vatandaşlar buradan sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile çıktı alınabilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme giriş yaparak, sınav girşi belgesine erişim sağlayabiliyor.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Atatürk Üniversitesi’nce (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav soruları ve cevapları erişime açılması ile birlikte ‘https://obs.atauni.edu.tr/' adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz. LMS'ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.