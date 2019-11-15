ATA AÖF sınavı ne zaman başlayacak? ATA AÖF sınavı kaç dakika?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınav (güz) giriş belgeleri yayımlandı. 1. dönem ara sınavlarına kısa bir zaman kala ATA AÖF sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri yoğun ilgi görüyor. Peki sınav saat kaçta başlayacak?

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF 1. Dönem ara sınavları, 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde uygulanacak.Sınavda her bir ders için sınav süresi 30 dakikadır.

Sınava girerken yanınızda;

Sınava Giriş Belgesi,

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.)

bulundurmanız gerekmektedir.

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Bazı yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”

bulunan öğrenciler sınava girebilir.