ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonucu nasıl sorgulanır?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim fakültesinde eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilerin gidiği ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı. Sınavda binlerce kişi ter dökerken yeni hafta ile birlikte sonuçlar merak ediliyordu. 2019 ATA AÖF vize sınavı sonuç sorgulama işlemi de Atatürk Üniversitesi – Giriş Merkez resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
ARA SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.
Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi’nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.