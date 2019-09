Atanamayan öğretmenlerden zor soru: Cıvıl cıvıl sesleri bir tek siz mi özlediniz?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için bir mesaj yayımladı. Yaz tatili boyunca koridorlarında cıvıl cıvıl çocuk sesleri olmayan onlarca okul gezmesinden yakınan Bakan Selçuk, “Çocukların varlığı, gülüşü hareketi, sesi olmadan o koridorlar kuru bir dal gibi geldi gözüme. Her sınıf bir bağ, her hır sıra bir yaprak, her çocuğun gözü bir üzüm tanesi” diyen Selçuk çocuklara, “Cıvıl cıvıl neşenizi sesinizi özledik” diye seslendi.

Anadolu insanının üzüm bağlarında yeni filiz veren asmalar için söylediği, ‘Asmalar uyanıyor' deyimiyle eğitim camiasına, öğrencilere seslenen Bakan Selçuk, okulların çocuklar olmadığı için günlerdir üzüm bağlarının uykusu gibi derin bir uykuda olduğunu kaydetti. Bakanın öğrencilere hitaben, cıvıl cıvıl seslerini-neşesini özlediği ifadesi sosyal medyada aynı sempatiyle karşılık bulmadı.

Eğitim Sen'in 2019-2020 Eğitim Yılı Başı Raporu'na göre halen 460 bin öğretmen adayı ilk atama ve 130 bin sözleşmeli öğretmen kadro bekliyor. Raporda; 2023 yılına kadar atanamayan öğretmen sayısı 1 milyonu geçeceğine dikkat çekiliyor. Eş durumu ataması bekleyen on binlerce sözleşmeli öğretmen de var.

ATAMA BEKLEYEN YÜZBİNLERCE ÖĞRETMENİN SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ…

İngilizceci; “Atama bekleyen öğretmenler de öğrecileriyle özlemle kucaklaşmayı bekliyor. 60bin öğretmen ataması istiyoruz”

Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatma; “Bugün de üzüldük, ağladık bakanım çok şükür“

Bir öğretmen; Özlemle bizler de bekliyoruz.Kavuşacağımız günü iple çekiyoruz. Çiçek ve filizlerimizi biz de çok çok özledik”

Fen Bilgisi Öğretmenleri; Biz hiç tatmadığımız bir duygunun özlemiyle bekliyoruz. Tek istediğimiz mağdur olmadan emeklerimizin boşa gitmemesi. Tek istediğimiz o seslere kavuşmak.

Lise Matematik, “Özlemle bizlerde bekliyoruz.Kavuşacağımız günü iple çekiyoruz. Çok çok özledik”

Deniz Öğretmen, “Biz de hazırız. Hem de 920 ücretli atamasindan mağdur arkadaslarimla beraber .Bayrağımızın dalgalandığı her yerde gorev yapmaya hazırız! “

#Yaşasınokulumuz diyebilmek için biz de 2019 KPSS ile 2019 da 60 bin atama atama istiyoruz.

60 bin atama istiyoruz; “ Neşet Baba'nın dediği gibi bir sen mi ağladın, bir sen mi yandın”

Lale; “Biz öğretmenler de öğrencilerimize kavuşacağımız günü bekliyoruz lütfen o güzel günler uzakta kalmasın sayın bakanım…”