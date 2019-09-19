Atatürk'ün Öğretmenleri Hareketinin Öncü ismi Türk Eğitim Sen Osmaniye İl Başkanı Ahmet Kandemir. Türk Eğitim Sen Osmaniye Şubesi Başkan Yardımcısı Ve Kadirli İlçe Başkanı Halim Hallaç' ı da ildeki 7 ilçe başkanıyla beraber 14 belde ve 160 köyde bu çalışmayı yapmaları için görevlendirmiş.

Sendikal görevleri içinde olmamasına rağmen koltuklarında oturmak yerine, kendi araçlarıyla köy köy dolaşarak yerinde durum tespiti yapma süreci de böylece başlamış. Gittikleri köy ve kasabalarda, esnaflarla ve köylüyle işbirliği yapılıyor. Köyün gençleriyle, öğretmenler el ele veriyor. Okul, büst ve bayrak elden geçiriliyor.

“ÖĞRETMEN KÖYLÜ EL ELE VERDİK”

Son olarak Sumbas Armağanlı Köyü İlkokulu'nun ana sınıfını dün boyayan, bahçenin çevre düzenlemesini yapan ve çalıların arkasında gizlenmiş Atatürk Büstü'nü temizleyen Başkan Halaç, “Okulda 9 ilkokul ve 15 ana sınıfı öğrencisi, bir müdür yetkili idareci ve bir öğretmen var. Bahçedeki Atatürk Büstü, önündeki çalılar ve güllerin aşırı büyümesinden görünmüyordu. Atatürk Büstü'nü görünür hale getirdik. Solmuş, yıpranmış Türk Bayrağı' nı yeniledik. Odun yığılı sınıfları boyadık, onardık” dedi.

“ŞİKAYET, ET BEKLE. BU ZAMAN KAYBI”

Bu hareketin kısa süre içerisinde Osmaniye'den İzmir'e, Edirne'den Kars' a tüm Türkiye'ye yayılacağını söyleyen 24 yıllık öğretmen Halim Hallaç süreci Sözcü'ye şöyle anlattı; “İl Başkanımız Ahmet Kandemir hocamızla okulları sürekli gezeriz. Gördüğümüz bu manzaraları önceleri yazılı dilekçelerle Milli Eğitim'e şikayet ederdik. Ancak sürecin sonuçlanması hep çok uzun sürüyor. Bunu bekleyemeyiz. Çünkü bizim Mustafa Kemal Atatürk'le bir derdimiz var” dedi.

“ATATÜRK BİZİM İÇNİ CEPHEDEN GELDİ”

“Atatürk'le ne derdiniz var?” yönündeki sorumuzu ise, “Tarih, 25 Ağustos 1921 ve ilk Muallimler Kongresi yapılacak. Bu sırada, Kütahya ve Sakarya Meydan muhaberebeleri devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa'ya, “Gidecek misiniz Paşam?' diye soruluyor. Paşa da, ‘Eğitim çok önemli, gideceğim' diyor. Kongreye geliyor ve o gün yaptığı tarihi konuşmasında, ‘Muallimler, Cumhuriyet sizden fikri hür, irfanı hür vicdanı hür nesiller ister' diyor. Atatürk'ün bu sözü, Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitimdeki kodudur”